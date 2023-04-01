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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готов на любые траты, чтобы сохранить Месси

01 Апреля 2023 • 12:48 Комментировать (2)

«ПСЖ» хочет удержать в своих рядах звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи готовит новое выгодное предложение для 35-летнего футболиста.

Согласно данным испанских СМИ, руководитель собирается пойти на все, чтобы удержать игрока в клубе. Аль-Хелаифи уже сообщил отцу Лионеля, что готов пойти на любое увеличение оклада, чтобы оставить нападающего в команде.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с парижанами рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне Лионель забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 23 матчах Лиги 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Апреля 2023 в 13:36
ай дундук.. тибя легче убиць чем пракармить.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
01 Апреля 2023 в 13:21
Битва за легенду началась... Хе..
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