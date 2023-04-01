«ПСЖ» готов на любые траты, чтобы сохранить Месси

«ПСЖ» хочет удержать в своих рядах звездного аргентинского нападающего Лионеля Месси. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи готовит новое выгодное предложение для 35-летнего футболиста.

Согласно данным испанских СМИ, руководитель собирается пойти на все, чтобы удержать игрока в клубе. Аль-Хелаифи уже сообщил отцу Лионеля, что готов пойти на любое увеличение оклада, чтобы оставить нападающего в команде.

Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. Его действующее трудовое соглашение с парижанами рассчитано до завершения нынешнего сезона.

В этом сезоне Лионель забил 13 голов и сделал 13 ассистов в 23 матчах Лиги 1.