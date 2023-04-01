«Монпелье» не позволил «Марселю» себя обыграть

Поражение «ПСЖ» от «Ренна» подарило «Марселю» шанс подобраться к лидеру. Для этого нужно было обыграть набравших форму середняков из «Монпелье». Вторая команда чемпионата Франции явно превзошла соперника только в контроле мяча, к тому же пропустила первой после удара Арно Нордена. Лайнсмен поднял флажок по итогам этой атаки, но ВАР помог арбитру принять решение засчитать взятие ворот. «Марсель» отыгрался на 44-й минуте, пенальти за игру рукой, и Маттео Гендузи не без шансов для голкипера сравнял счет. Во втором тайме счет не изменился - 1:1.
«Марсель» проигрывает «ПСЖ» шесть очков и может отдать второе место «Лансу», соперник - 11-й.
Протокол игры
|12'Норден Арно (0:1)
|(1:1) Гендузи Маттео44'
Бланко Рубен•Ронжье Валентин•Жиго Самуэль• 83'Колашинац Сеад•Клосс Жонатан76' (Каборе Исса (76') •Тавареш Нуну•Гендузи Маттео59' (МБемба Шансель (59') •Верету Жордан• 45'Малиновский Руслан76' (Пайе Димитри (76') •Санчес Алексис•Оливейра Витор59' (Юндер Дженгиз (59')
Лекомт Бенжамен•Сако Фалае46' (Тшато Энзо (46') •Жюльен Кристофер•Куяте Кики22' (Сахо Мамаду (22') • 42'Силла Иссиага•Шотар Жорис•Леруа Лео76' (Фаяд Халил (76') •Норден Арно61' (Мавидиди Стефи (61') •Саванье Тежи•Хазри Вахби•Вахи Элю80' (Жермен Валер (80') 81'
Запасные: Камара Бингуру•Тамаш Тибо•Мендеш Педру II•Берто Димитри
31 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).
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