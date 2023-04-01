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Чемпионат Франции. Лига 1

«Монпелье» не позволил «Марселю» себя обыграть

01 Апреля 2023 • 00:01 Комментировать
Марсель
1:1
Монпелье
окончен

Поражение «ПСЖ» от «Ренна» подарило «Марселю» шанс подобраться к лидеру. Для этого нужно было обыграть набравших форму середняков из «Монпелье». Вторая команда чемпионата Франции явно превзошла соперника только в контроле мяча, к тому же пропустила первой после удара Арно Нордена. Лайнсмен поднял флажок по итогам этой атаки, но ВАР помог арбитру принять решение засчитать взятие ворот. «Марсель» отыгрался на 44-й минуте, пенальти за игру рукой, и Маттео Гендузи не без шансов для голкипера сравнял счет. Во втором тайме счет не изменился - 1:1.

«Марсель» проигрывает «ПСЖ» шесть очков и может отдать второе место «Лансу», соперник - 11-й.

Протокол игры  
Марсель1:1Монпелье
  12'Норден Арно (0:1)
(1:1) Гендузи Маттео44'  
Бланко РубенРонжье ВалентинЖиго Самуэль  83'Колашинац СеадКлосс Жонатан 76' (Каборе Исса ( 76') Тавареш НунуГендузи Маттео 59' (МБемба Шансель ( 59') Верету Жордан  45'Малиновский Руслан 76' (Пайе Димитри ( 76') Санчес АлексисОливейра Витор 59' (Юндер Дженгиз ( 59')
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонЭрик-Бертран БайиЭлмаз БартугЛопес ПауFrancois Mughe
Лекомт БенжаменСако Фалае 46' (Тшато Энзо ( 46') Жюльен КристоферКуяте Кики 22' (Сахо Мамаду ( 22'  42') Силла ИссиагаШотар ЖорисЛеруа Лео 76' (Фаяд Халил ( 76') Норден Арно 61' (Мавидиди Стефи ( 61') Саванье ТежиХазри ВахбиВахи Элю 80' (Жермен Валер ( 80'  81')
Запасные: Камара БингуруТамаш ТибоМендеш Педру IIБерто Димитри
31 марта. Стадион "Велодром" (Марсель).

 

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