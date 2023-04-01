«Монпелье» не позволил «Марселю» себя обыграть

Поражение «ПСЖ» от «Ренна» подарило «Марселю» шанс подобраться к лидеру. Для этого нужно было обыграть набравших форму середняков из «Монпелье». Вторая команда чемпионата Франции явно превзошла соперника только в контроле мяча, к тому же пропустила первой после удара Арно Нордена. Лайнсмен поднял флажок по итогам этой атаки, но ВАР помог арбитру принять решение засчитать взятие ворот. «Марсель» отыгрался на 44-й минуте, пенальти за игру рукой, и Маттео Гендузи не без шансов для голкипера сравнял счет. Во втором тайме счет не изменился - 1:1.

«Марсель» проигрывает «ПСЖ» шесть очков и может отдать второе место «Лансу», соперник - 11-й.