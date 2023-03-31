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Чемпионат Франции. Лига 1

Итальянский рэпер приглашает Мбаппе в «Милан»

31 Марта 2023 • 02:54 Комментировать

Известный итальянский рэпер Лацца является большим поклонником «Милана», и недавно он услышал о том, что Килиан Мбаппе, нападающий «ПСЖ», дал понять, что в Италии согласился бы играть только за «Милан». Лацца поддержал главную звезду французского футбола, призвав его поскорее принять такое решение.

- Интересно, он правильно все сказал. Приятно, что такой уважаемый всеми футболист говорит такие слова. Ждем его. Я действительно хочу видеть его в футболке «Милана», - цитирует слова Лаццы pianetamilan.it.

Напомним, что до «ПСЖ» Мбаппе выступал в составе «Монако», а в Париж перебрался в 2017 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Монако ПСЖ Килиан Мбаппе
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