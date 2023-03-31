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Чемпионат Франции. Лига 1

Гендузи: «Я действительно мог сменить клуб зимой»

31 Марта 2023 • 00:19 Комментировать
Марсель
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Монпелье
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Через 20 ч. 50 мин.

Полузащитник «Марселя» Маттео Гендузи рассказал, как мог уйти в январское трансферное окно.

Основным претендентом на 23-летнего француза считалась английская «Астон Вилла», однако трансфер так и не состоялся.

«У меня действительно были предложения зимой, но я решил не уходить, так как предпочёл завершить сезон здесь. Сейчас я полностью сосредоточен на оставшихся матчах «Марселя», на выполнении наших задач. Что касается лета, пока я не могу ничего сказать, мы обсудим это с клубом. Конечно, я всегда хочу расти, но мне очень нравится в «Марселе», – цитирует издание Calciomercato Гендузи.

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Марсель Маттео Гендузи трансферы футбола - лето 2023
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