Месси предложили зарплату выше, чем у Роналду – назван клуб

О будущем Лионеля Месси появляется всё больше и больше информации. Оно и понятно – действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня, то есть уже через три месяца звёздный аргентинец может обрести статус свободного агента.

Слухи о Месси появляются самые разные. Есть информация, что «ПСЖ» сомневается в целесообразности продолжения сотрудничества с Месси, а «Барселона» не может позволить себе возвращение игрока по финансовым причинам. Словом, исключать переезд Лео в экзотический чемпионат нельзя.

Портал Goal ссылается на информацию из Саудовской Аравии о том, что предложение Месси сделал «Аль-Хиляль». Этот клуб готов платить Лионелю даже больше, чем «Аль-Хиляль» платит Криштиану Роналду (сообщалось о 200 миллионах евро в год).

Месси в тупике: новая информация о будущем звезды футбола