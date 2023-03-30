Месси до сих пор не принял решение – его контракт в Париже истекает

До истечения срока действующего контракта Лионеля Месси с «ПСЖ» остаётся ровно три месяца. При этом 35-летний футболист до сих пор не принял решение о своём будущем. В программе El Larguero журналист Ману Карреньо сообщил, что Месси хочет знать, каким будет спортивный проект «ПСЖ».

Останутся ли Неймар и Мбаппе? Этот вопрос находится в числе тех, которые интересуют Месси. «ПСЖ» предлагает аргентинцу контракт по схеме «1+1» на нынешних финансовых условиях, однако Лео рассчитывает узнать всё о спортивной составляющей проекта, прежде чем что-то решать.

Стоит отметить, что в последнее время Месси активно связывают с возвращением в «Барселону».

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