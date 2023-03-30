Сложно сказать, какое будущее ждёт Лионеля Месси, чей действующий контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Судя по информации TodoFichajes, звёздный форвард оказался в тупике.

«В настоящий момент Месси дальше от продления контракта с «ПСЖ», чем когда-либо. Обстановка в клубе в последние дни ухудшилась, и в Париже с каждым днём только усиливается пессимизм», - говорится в заметке.

Отмечается, что высокая заработная плата Месси тоже влияет на ситуацию.

Как известно, слухи активно связывают Лионеля Месси с возвращением в «Барселону». Аргентинец покинул клуб летом 2021 года. Тогда «сине-гранатовые» не смогли предложить звёздному форварду новый трудовой договор из-за финансовых проблем.

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