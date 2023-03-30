Кемпес дал совет Месси по выбору команды

Бывший игрок сборной Аргентины Марио Кемпес дал совет Лионелю Месси по выбору команды. Как известно, действующий контракт звёздного форварда с «ПСЖ» истекает в конце нынешнего сезона.

«Если Месси хочет сыграть на следующем чемпионате мира, для него будет хорошо оставаться во Франции. Играть за «ПСЖ» через три года будет для него идеально», - сказал Кемпес в интервью для TyC Sports.

Напомним, что слухи связывают Лионеля Месси с возвращением в «Барселону». Также у аргентинца есть экзотические варианты продолжения карьеры в виде МЛС и Саудовской Аравии.

Президент клуба из Саудовской Аравии раскритиковал Месси и объяснил, почему его не подпишет