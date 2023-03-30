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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» хочет разрушить супертрио Месси - Мбаппе - Неймар

30 Марта 2023 • 13:29 Комментировать

В стане «ПСЖ» приняли решение убрать одного из звездных нападающих. По мнению руководства клуба, атакующее трио Месси – Мбаппе – Неймар вносит дисбаланс в игру команды, рапортует Lequipe.

Килиан Мбаппе является неприкасаемым в «ПСЖ». Клуб намерен строить вокруг 24-летнего француза команду. В свою очередь Неймар не желает покидать парижан и намерен полностью отработать контракт, рассчитанный до 2025 года.

Самым логичным вариантом является расставание с аргентинцем Лионелем Месси. Контракт 35-летнего форварда истекает в конце нынешнего сезона. В его трансфере заинтересована каталонская «Барселона» и «Интер Майами».

Месси сделал выбор между «Барселоной» и «ПСЖ»

Только один клуб сделал предложение Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Килиан Мбаппе трансферы футбола - лето 2023
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