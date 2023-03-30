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Чемпионат Франции. Лига 1

Тудор: «ПСЖ» с Мбаппе и без него - две абсолютно разные команды»

30 Марта 2023 • 13:18 Комментировать

Наставник «Марселя» Игор Тудор поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе. По его мнению, 24-летний форвард является лучшим футболистом мира.

«Килиан - лучший игрок мира. «ПСЖ» с ним и без него - две абсолютно разные команды. Когда он не играл, мы смогли победить парижан. Но в следующем очном матче «ПСЖ» был с Мбаппе в составе, и тогда они оказались сильнее», - передает слова тренера Lequipe.

В текущем сезоне чемпионата Франции нападающий провел 24 поединка, отметившись 19 забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Контракт Килиана с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Его трансферный ценник – 180 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Игор Тудор Килиан Мбаппе
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