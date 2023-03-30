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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси сделал выбор между «Барселоной» и «ПСЖ»

30 Марта 2023 • 12:51 Комментировать (2)

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси определился со своими планами на следующий сезон. Как информирует газета Marca, 35-летний аргентинский футболист принял решение подписать новый однолетний контракт с парижанами – до лета 2024 года. Таким образом, возвращение игрока в «Барселону» не состоится.

После этого нападающий собирается переехать в Соединённые Штаты Америки, где будет выступать за «Интер Майами».

Срок действующего контракта Лионеля с «ПСЖ» истекает в конце июня текущего года. В нынешнем сезоне чемпион мира провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Только один клуб сделал предложение Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (2)
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ингерман
30 Марта 2023 в 13:43
ай шмеци и ента пральна.. будешь хадиць пишком па-полю и заплываць жирком.. а мбапа с геймарчиком будуц тебе задницу пинками рихтоваць.. патома свалишь в уса и там тибе абваляють в пуху и перьях и пракатяц на шесте как папавшевося жалково ничтожнава машенника.. А-ха-ха-ха! )))
9Bodяk9
30 Марта 2023 в 13:27
Скоро гному будут платить, чтобы он свалил.
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