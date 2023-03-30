Месси сделал выбор между «Барселоной» и «ПСЖ»

Звездный форвард «ПСЖ» Лионель Месси определился со своими планами на следующий сезон. Как информирует газета Marca, 35-летний аргентинский футболист принял решение подписать новый однолетний контракт с парижанами – до лета 2024 года. Таким образом, возвращение игрока в «Барселону» не состоится.

После этого нападающий собирается переехать в Соединённые Штаты Америки, где будет выступать за «Интер Майами».

Срок действующего контракта Лионеля с «ПСЖ» истекает в конце июня текущего года. В нынешнем сезоне чемпион мира провел 32 матча на клубном уровне, отметившись 18 забитыми мячами и 17 голевыми передачами.

Только один клуб сделал предложение Месси