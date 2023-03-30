Известны зарплаты Месси, Мбаппе и Неймара

На страницах издания Lequipe опубликованы зарплаты самых высокооплачиваемых футболистов Лиги 1. Больше всех в чемпионате Франции зарабатывает форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе. Его оклад составляет шесть миллионов евро в месяц.

На втором месте рейтинга расположился его одноклубник – Неймар. Заработок бразильца составляет 3,67 миллиона в месяц. Топ-3 замкнул еще один представитель парижского гранда – Лионель Месси. Ежемесячно банковский счет аргентинца пополняется на 3,37 млн евро.

«ПСЖ» уверенно лидирует в турнирной таблице Лиги 1, опережая идущий вторым «Марсель» на семь баллов. Ближайший матч столичный клуб сыграет с «Лионом».