Раскрыта зарплата Головина в «Монако»

Российский хавбек Александр Головин является одним из самых высокооплачиваемых футболистов «Монако». Об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Как сообщил источник, заработная плата игрока составляет 300 тысяч евро в месяц. Александр по размеру зарплаты занимает второе место в клубе, уступая лишь нападающему Виссаму Бен-Йеддеру. Оклад форварда – 650 тысяч евро в месяц.

В общем списке Лиги 1 Головин занимает 30-е место.

В нынешнем сезоне чемпионата Франции Александр провел 26 матчей, в которых отметился шестью голами и шестью ассистами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.