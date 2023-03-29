Ренар возглавил женскую сборную Франции по футболу

Мы уже сообщали о том, что бывший наставник сборной Саудовской Аравии принял решение закончить свое сотрудничество с местной федерацией футбола. Он возвращается во Францию и поведет на женский Кубок мира женскую сборную Франции. Он состоится с 20 июля по 20 августа.

Ранее французскую команду возглавляла Коринн Диакре, но сразу несколько ведущих игроков сборнойдали понять, что не желают представлять команду под ее началом, после чего Федерации пришлось искать нового наставника.

Ранее Ренар никогда не работал с женскими командами. Со сборной Саудовской Аравии он работал с 2019 года.