Президент клуба из Саудовской Аравии раскритиковал Месси и объяснил, почему его не подпишет

Клубы из Саудовской Аравии имеют широкие финансовые возможности, и местная лига в теории может продолжать собирать звёзд после того, как в «Аль-Наср» перешёл Криштиану Роналду. Лионеля Месси слухи тоже сватают в Саудовскую Аравию. Впрочем, аргентинец точно не окажется в клубе «Аль-Тай». Об этом рассказал его президент Турки аль-Дабаан.

«Я не хочу подписывать в свою команду футболиста мирового уровня, который перенасытился и просто смотрит матчи на поле, как было с Лионелем Месси в игре против «Баварии», - сказал аль-Дабаан каналу SBC.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до завершения нынешнего сезона.

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