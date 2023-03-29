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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент сообщил новую информацию по состоянию Головина

29 Марта 2023 • 12:36 Комментировать (1)

Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновляет тренировки в общей группе команды. Об этом рассказал футбольный агент Александр Клюев.

«Будем надеяться, что он примет участие в матчах «Монако» после паузы на сборной. С сегодняшнего дня Александр должен принимать участие в тренировках в общей группе», - передает слова агента издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что из-за повреждения хавбек пропустил мартовский тренировочный сбор национальной команды России.

В текущем сезоне чемпионата Франции Александр принял участие в 26 матчах, забил шесть мячей и отдал шесть ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин Александр Клюев
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Комментарии (1)
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redwhite1959
29 Марта 2023 в 13:01
Кто бы сомневался!((
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