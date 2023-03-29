Форвард «Лилля» Дэвид назвал своего кумира детства

Форвард сборной Канады и французского «Лилля» Джонатан Дэвид рассказал о том, кто из футболистов был его кумиром в детстве.

«Когда я был ребенком, то моим кумиром был Роналдиньо. Этот футболист мог делать все на поле. Но еще мне нравились Дидье Дрогба, Тьерри Анри и Самуэль Это’О», - передает слова нападающего Les Dogues.

Джонатан защищает цвета «Лилля» с 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2025 года, а трансферная стоимость игрока оценивается в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне нападающий провел 30 матчей, в которых отметился 21 забитым мячом и четырьмя голевыми передачами.