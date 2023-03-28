Эрве Ренар покинул сборную Саудовской Аравии

Главный тренер сборной Саудовской Аравии Эрве Ренар покинул свой пост. По информации AFP, специалист близок к возвращению в родную Францию, где он возглавит женскую сборную страны.

Как пишет источник, сегодняшний контрольный матч саудовцев против команды Боливии – последний матч Ренара у руля сборной. В Федерации футбола Саудовской Аравии отставку 54-летнего тренера уже приняли.

Напомним, что команда Саудовской Аравии стала единственной командой на чемпионате мира в Катаре, которой было под силу обыграть будущих чемпионов мира – сборную Аргентины – 2:1. Это случилось 22 ноября прошлого года, в первом туре группового этапа мундиаля. Из группы С в итоге саудовцы так и не вышли, проиграв два следующих матча квартета командам Польши и Мексики.

Возглавлял сборную Саудовской Аравии Ренар с 2019 года, с 2016 по 2019 год руководил сборной Марокко.