Сычёв советует Головину переходить в топ-чемпионат

Известный в прошлом российский футболист Дмитрий Сычёв дал совет Александру Головину. По мнению Сычёва, Головин уже перерос уровень «Монако» и должен двигаться дальше. Французскую Лигу 1 экс-игрок «Локомотива» не считает топовым чемпионатом.

«Мне кажется, что Александр уже перерос уровень «Монако», нужно двигаться дальше, в более сильный чемпионат. Всё-таки Франция - это некий плацдарм для скачка выше, в топ-чемпионат, Франция точно таким не является», - сказал Сычёв, чьи слова приводит ТАСС.

Александр Головин играет за «Монако» с сезона 2018/2019. За плечами 26-летнего полузащитника 168 официальных матчей за клуб Лиги 1. В них Головин записал на свой счёт 23 гола и 32 голевых паса.

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