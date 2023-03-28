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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси оскорбил Вегхорста после матча ЧМ-22: раскрыта полная версия ситуации

28 Марта 2023 • 13:41 Комментировать

После четвертьфинала чемпионата мира – 2022 между сборными Аргентины и Нидерландов Лионель Месси оскорбил Ваута Вегхорста. «Что уставился, придурок? Иди отсюда!» - сказал тогда звёздный футболист.

Теперь в социальных сетях появилось видео, раскрывающее ту ситуацию полностью. Оказывается, Вегхорст ждал в подтрибунном помещении Месси, чтобы пожать руку. Аргентинец проигнорировал нидерландца, что вызвало раздражение у последнего.

«Я ждал его и хочет пожать ему руку. И после этого он такое делает? Это неуважительно!» - на эмоциях сказал Вегхорст игрокам сборной Аргентины.

После этого Вегхорст остался в подтрибунном помещении. Нидерландец демонстративно смотрел на Месси, когда он давал интервью, что и повлекло за собой оскорбительную фразу из уст звёздного игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Ваут Вегхорст сборная Нидерландов
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