«ПСЖ» присмотрел нового звёздного тренера

«ПСЖ» присмотрел еще одного кандидата на пост главного тренера команды. По сообщениям журналистов Il Messaggero, в шорт-лист потенциальных преемников Кристофа Галтье включен Роберто Манчини, который сейчас руководит сборной Италии с 2018 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Галтье доработает нынешний сезон в Париже, после чего, скорее всего, будет отправлен в отставку.

После 28 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 66 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).