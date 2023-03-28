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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» присмотрел нового звёздного тренера

28 Марта 2023 • 12:32 Комментировать

«ПСЖ» присмотрел еще одного кандидата на пост главного тренера команды. По сообщениям журналистов Il Messaggero, в шорт-лист потенциальных преемников Кристофа Галтье включен Роберто Манчини, который сейчас руководит сборной Италии с 2018 года.

Ранее в прессе сообщалось, что Галтье доработает нынешний сезон в Париже, после чего, скорее всего, будет отправлен в отставку.

После 28 туров чемпионата Франции парижский гранд набрал 66 баллов и уверенно лидирует в турнирной таблице. В Лиге чемпионов «ПСЖ» вылетел на стадии 1/8 финала, потерпев поражение от мюнхенской «Баварии» по сумме двух матчей (0:1, 0:2).

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Роберто Манчини
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