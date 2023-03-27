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Чемпионат Франции. Лига 1

Цена Неймара снизилась

27 Марта 2023 • 16:27 Комментировать

В понедельник на авторитетном портале transfermarkt обновились ценники некоторых футболистов из чемпионата Франции. Стоимость звёздного форварда «ПСЖ» Неймара теперь оценивается в 70 миллионов евро. Можно констатировать, что бразилец подешевел – ранее его оценивали в 75 миллионов.

В сезоне 2022/2023 Неймар провёл 29 официальных матчей, в которых забил 18 голов и отдал 17 результативных передач на партнёров. В настоящий момент бразильский нападающий восстанавливается от травмы – в этом сезоне он не сыграет.

«ПСЖ» проведёт ближайший матч 2 апреля. Команда Кристофа Галтье в этот день будет принимать «Лион».

Звёздный Месси подешевел на 10%

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар
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