Звёздный Месси подешевел на 10%

Эксперты портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости некоторых футболистов из чемпионата Франции. Пересмотрена была и цена звездного Лионеля Месси, выступающего за «ПСЖ».

Оценочная трансферная стоимость Месси снизилась на 10% - с 50 до 45 миллионов евро.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В последнее время слухи снова активно стали связывать аргентинского форварда с возвращением в «Барселону».

За «ПСЖ» Лионель Месси провёл 66 матчей. В них аргентинец записал на свой счёт 29 голов и 32 результативных паса на партнёров.

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