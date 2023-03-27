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Чемпионат Франции. Лига 1

Звёздный Месси подешевел на 10%

27 Марта 2023 • 16:23 Комментировать

Эксперты портала transfermarkt пересмотрели оценочные стоимости некоторых футболистов из чемпионата Франции. Пересмотрена была и цена звездного Лионеля Месси, выступающего за «ПСЖ».

Оценочная трансферная стоимость Месси снизилась на 10% - с 50 до 45 миллионов евро.

Действующий контракт Лионеля Месси с «ПСЖ» истекает ближайшим летом. В последнее время слухи снова активно стали связывать аргентинского форварда с возвращением в «Барселону».

За «ПСЖ» Лионель Месси провёл 66 матчей. В них аргентинец записал на свой счёт 29 голов и 32 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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