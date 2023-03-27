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Чемпионат Франции. Лига 1

Ценник Головина вырос

27 Марта 2023 • 15:23 Комментировать

Специалисты авторитетного портала transfermarkt пересмотрели оценочную стоимость некоторых футболистов французской Лиги 1. В числе этих игроков оказался и российский полузащитник Александр Головин, выступающий за «Монако».

Теперь эксперты оценивают Александра Головина в 25 миллионов евро. 26-летний футболист подорожал на 3 миллиона.

Максимальная оценочная стоимость у Головина была в 2018 году – 30 миллионов евро.

Всего за «Монако» Александр Головин провёл 168 официальных матчей. В них полузащитник записал на свой счёт 23 гола и 32 результативных паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Александр Головин
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