Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ»: «Суперлига - не угроза для нас»

27 Марта 2023 • 08:59 Комментировать

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался касательно возможного запуска Суперлиги Европы.

«Мне бы не хотелось обсуждать этот проект. Для «ПСЖ» это не угроза. Мы должны быть сильнее, хотим сосредоточиться на том, чтобы развивать клуб. На следующей неделе появятся новые объявления. Вы увидите новости о футбольном мире», - цитирует руководителя газета Marca.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов команда Кристофа Галтье выступила неудачно, завершив свое участие на стадии 1/8 финала. Французский гранд по сумме двух матчей уступил мюнхенской «Баварии».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Марта
08:59 · Франция. Лига 1
Президент «ПСЖ»: «Суперлига - не угроза для нас»
08:42 · Испания. Ла Лига
Форвард «Лилля» Дэвид назвал свой любимый клуб
08:10 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Бавария» сразятся за хорватского полузащитника
07:20 · Нидерланды. Эредивизие
«ПСЖ» хочет вернуть игрока, от которого избавился бесплатно
04:22 · Италия. Серия А
«ПСЖ» положил глаз на столба обороны «Наполи»
26 Марта
16:06 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Реала» Марсело назвал самого сильного соперника в карьере 1
14:28 · Англия. Премьер-лига
Барбоза объяснил, почему Головину лучше остаться в «Монако»
13:08 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис считает, что Головин сможет заиграть в АПЛ
12:23 · Испания. Ла Лига
Стало известно, в каком случае Месси вернётся в «Барселону» 2
25 Марта
23:01 · Италия. Серия А
В «Ювентусе» сомневаются в необходимости выкупа Милика
22:23 · Италия. Серия А
«Рома» приняла решение по будущему Вейналдума
21:29 · Англия. Премьер-лига
Балогун – о своём будущем в «Арсенале»: «Я не уверен» 1
20:19 · Франция. Лига 1
​Бывший игрок сборной Франции встал на защиту Месси
19:39 · Франция. Лига 1
​Ультрас «ПСЖ» хотят добиться встречи с президентом клуба – озвучены претензии
19:35 · Италия. Серия А
​Шкриньяр прошёл медосмотр для «ПСЖ», в «Интере» недовольны
Все новости
Рекомендуем