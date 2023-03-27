Президент «ПСЖ»: «Суперлига - не угроза для нас»

Глава французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи высказался касательно возможного запуска Суперлиги Европы.

«Мне бы не хотелось обсуждать этот проект. Для «ПСЖ» это не угроза. Мы должны быть сильнее, хотим сосредоточиться на том, чтобы развивать клуб. На следующей неделе появятся новые объявления. Вы увидите новости о футбольном мире», - цитирует руководителя газета Marca.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции. В Лиге чемпионов команда Кристофа Галтье выступила неудачно, завершив свое участие на стадии 1/8 финала. Французский гранд по сумме двух матчей уступил мюнхенской «Баварии».