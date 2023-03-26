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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» получил указание насчёт будущего Месси слухи

26 Марта 2023 • 18:19 Комментировать

Будущее звёздного Лионеля Месси остаётся одной из главных тем в футбольном мире. Этому не стоит удивляться, ведь действующий контракт 35-летнего форварда истекает уже через три месяца.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo, президент «ПСЖ» Нассер аль-Хелаифи получил указание от владельцев клуба из Катара.

«Из Дохи поступило указание аль-Хелаифи – обеспечить продление контракта с Лионелем Месси всеми возможными способами», - рассказывает источник.

Лионель Месси выступает за «ПСЖ» с лета 2021 года. С тех пор аргентинец провёл за парижан 66 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 32 голевых паса.

Гранд Серии А придумал, как подписать Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи трансферы футбола - лето 2023
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