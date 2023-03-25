​Ультрас «ПСЖ» хотят добиться встречи с президентом клуба – озвучены претензии

Активные фанаты «ПСЖ» опубликовали письмо. Они хотят добиться встречи с Нассером аль-Хелаифи, занимающим должность президента клуба.

Ультрас «ПСЖ» хотят выразить недовольство в том числе «спортивной политикой без реального направления, навязчивыми покупками звёздных игроков без волнения о балансе команды и подходом, в котором маркетинг стоит выше футбола».

Напомним, что «ПСЖ» недавно вылетел из Лиги чемпионов уже по итогам 1/8 финала. Команда Кристофа Галтье дважды проиграла «Баварии» - 0:1 дома, 0:2 на выезде. Что касается чемпионата Франции, то парижане уверенно лидируют.