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Чемпионат Франции. Лига 1

​Ультрас «ПСЖ» хотят добиться встречи с президентом клуба – озвучены претензии

25 Марта 2023 • 19:39 Комментировать

Активные фанаты «ПСЖ» опубликовали письмо. Они хотят добиться встречи с Нассером аль-Хелаифи, занимающим должность президента клуба.

Ультрас «ПСЖ» хотят выразить недовольство в том числе «спортивной политикой без реального направления, навязчивыми покупками звёздных игроков без волнения о балансе команды и подходом, в котором маркетинг стоит выше футбола».

Напомним, что «ПСЖ» недавно вылетел из Лиги чемпионов уже по итогам 1/8 финала. Команда Кристофа Галтье дважды проиграла «Баварии» - 0:1 дома, 0:2 на выезде.  Что касается чемпионата Франции, то парижане уверенно лидируют.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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