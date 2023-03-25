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Алексис Санчес назвал лучшего тренера в своей карьере

25 Марта 2023 • 10:31 Комментировать

Чилийский нападающий Алексис Санчес рассказал, кто из тренеров внес наибольший вклад в его карьеру. Он отметил испанца Хосепа Гвардиолу.

«Гвардиола был мне как отец в «Барселоне». Я даже собирался к нему в «Манчестер Сити». Мой переход был почти готов, но его заблокировали. В итоге я присоединился к «Манчестер Юнайтед». Не жалею об этом», - поведал нападающий в интервью La Tercera.

Напомним, что Алексис защищал цвета каталонского гранда с 2011 по 2014 год. Затем чилиец поиграл в чемпионате Англии за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент Санчес является футболистом «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Хосеп Гвардиола Алексис Санчес
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