Алексис Санчес назвал лучшего тренера в своей карьере

Чилийский нападающий Алексис Санчес рассказал, кто из тренеров внес наибольший вклад в его карьеру. Он отметил испанца Хосепа Гвардиолу.

«Гвардиола был мне как отец в «Барселоне». Я даже собирался к нему в «Манчестер Сити». Мой переход был почти готов, но его заблокировали. В итоге я присоединился к «Манчестер Юнайтед». Не жалею об этом», - поведал нападающий в интервью La Tercera.

Напомним, что Алексис защищал цвета каталонского гранда с 2011 по 2014 год. Затем чилиец поиграл в чемпионате Англии за лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».

В настоящий момент Санчес является футболистом «Марселя».