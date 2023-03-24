​Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Месси, Мбаппе и Рамоса

Нассер аль-Хелаифи, который занимает должность президента «ПСЖ», ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.

«Мы работаем, чтобы сохранить их всех. Мы собираемся проанализировать, что мы делаем, и как убедиться, что мы можем их продлить. Мы не будем допускать ошибки», - сказал аль-Хелаифи, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Marca.

Действующие контракты Лионеля Месси и Серхио Рамоса истекают уже ближайшим летом. Контракт Килиана Мбаппе рассчитан до средины 2025 года, но есть информация, что форвард имеет право уйти по завершению сезона 2023/2024.

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