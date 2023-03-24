Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

​Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Месси, Мбаппе и Рамоса

24 Марта 2023 • 20:04 Комментировать (1)

Нассер аль-Хелаифи, который занимает должность президента «ПСЖ», ответил на вопрос о будущем Лионеля Месси, Килиана Мбаппе и Серхио Рамоса.

«Мы работаем, чтобы сохранить их всех. Мы собираемся проанализировать, что мы делаем, и как убедиться, что мы можем их продлить. Мы не будем допускать ошибки», - сказал аль-Хелаифи, чьи слова приводит в социальных сетях журналист Фабрицио Романо со ссылкой на издание Marca.

Действующие контракты Лионеля Месси и Серхио Рамоса истекают уже ближайшим летом. Контракт Килиана Мбаппе рассчитан до средины 2025 года, но есть информация, что форвард имеет право уйти по завершению сезона 2023/2024.

​Шансы Месси вернуться в «Барселону» растут

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Серхио Рамос Нассер Аль-Хелаифи Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
24 Марта 2023 в 20:49
Не пи..ди..
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Марта
20:04 · Франция. Лига 1
​Президент «ПСЖ» ответил на вопрос о будущем Месси, Мбаппе и Рамоса 1
19:34 · Франция. Лига 1
​Озил назвал Месси самым сильным соперником в своей карьере 1
19:04 · Англия. Премьер-лига
​Санчес рассказал, почему сорвался его трансфер из «Арсенала» в «Манчестер Сити»
18:36 · Англия. Премьер-лига
Павлюченко: «В АПЛ Головин бы не затерялся»
17:45 · Англия. Премьер-лига
​«Лестер» нашёл замену Тилемансу в «ПСЖ» слухи
16:53 · Англия. Премьер-лига
Алексис Санчес: «Не жалею, что перешёл в «Манчестер Юнайтед»
16:12 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Месси знает, что двери «Барселоны» всегда для него открыты»
14:11 · Франция. Лига 1
Кавазашвили - о трансфере Головина: «Александру не надо искать приключения на задницу»
13:41 · Франция. Лига 1
Ван Галь выбрал между Роналду и Месси 4
12:33 · Германия. Бундеслига
Тухель отказался возглавлять «ПСЖ»
11:59 · Испания. Ла Лига
Назван приоритетный вариант для Месси
11:32 · Франция. Лига 1
Месси не будет продлевать контракт с «ПСЖ»
11:18 · Германия. Бундеслига
Канчельскис считает, что Головину стоило перейти в «Боруссию»
09:50 · Испания. Ла Лига
Агуэро оценил шансы Месси вернуться в «Барселону»
08:50 · Англия. Премьер-лига
Яровинский рассказал, куда мог перейти Головин помимо «Монако»
Все новости
Рекомендуем