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Чемпионат Франции. Лига 1

​Озил назвал Месси самым сильным соперником в своей карьере

24 Марта 2023 • 19:34 Комментировать

На днях Месут Озил объявил о решении повесить бутсы на гвоздь. 34-летний немец ответил на вопрос, кто был самым сильным соперником в его карьере.

«Лучший соперник, против которого я играл? Месси. Думаю, все знают, почему», - сказал Озил, чьи слова на своих страницах приводит Marca.

Отметим, что Лионель Месси является семикратным обладателем «Золотого мяча». Аргентинец считается фаворитом на получение этой награды и в 2023 году после того, как он стал чемпионом мира.

Отметим, что последним клубом в карьере Месута Озила стал турецкий «Истанбул Башакшехир».

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Евро-Футбол.Ру,
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