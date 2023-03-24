Кавазашвили - о трансфере Головина: «Александру не надо искать приключения на задницу»

Экс-голкипер московского «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о дальнейшей карьере полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Головину не надо искать приключения на задницу. Он хороший футболист, привык к французскому чемпионату и стилю «Монако». Надо оставаться и продолжать выступать во Франции», - передает слова Кавазашвили издание Legalbet.

Ранее в прессе сообщалось об интересе к Александру со стороны дортмундской «Боруссии».

В нынешнем сезоне чемпионата Франции 26-летний хавбек провел 26 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.