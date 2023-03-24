Месси забил 800-й гол в карьере

Звездный нападающий Лионель Месси отметился голом в товарищеском поединке за сборную Аргентины. 35-летний бомбардир расписался в воротах национальной команды Панамы (2:0).

Примечательно, что этот мяч стал для форварда 800-м в профессиональной карьере. Месси забил 99 голов за сборную Аргентины и 701 раз на клубном уровне.

Лионель выступает за национальную команду с 2005 года. Вместе с «альбиселесте» он стал чемпионом мира на мундиале в Катаре. В финальном матче Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). Месси стал лучшим футболистом турнира, отметившись семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.