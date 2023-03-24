Бартез: «Доннарумма не убедил»

Если год назад Фабьен Бартез, легендарный голкипер французской сборной, всецело был на стороне итальянского вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, то сейчас он другого мнения о нем. Бартез считает, что Доннарумма не справляется со своей работой.

- Доннарумма слишком высок и проводит плохой сезон. Гол Комана в матче против «Баварии» показал его типичные слабости, типичные слабости высокого вратаря. Он мог отбить тот мяч ногами, но ему не хватило для этого техничности. Более техничный вратарь не пропустил бы в той ситуации, - цитирует Бартеза Le Parisien.

Напомним, что Доннарумма выступает за «ПСЖ» с 2021 года.