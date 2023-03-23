Глеб: «Думаю, что Головин смог бы заиграть в «Боруссии»

В прошлом игрок «Барселоны» Александр Глеб считает, что трансфер в дортмундскую «Боруссию» станет шагом вперёд в карьере полузащитника «Монако» Александра Головина.

«Переход в «Боруссию» был бы шагом вперёд в его карьере. Если он так решил, значит он чувствует, что в клубе ему нравится и шанс перейти в топовый клуб Европы ещё представится. Наверняка, у него были причины, раз он остался в «Монако». Я думаю, он смог бы заиграть в «Боруссии», — сказал Глеб, слова которого приводит Metaratings.ru.

Также бывший футболист считает, что дортмундский клуб хорошо подходит россиянину, отмечая креативный и техничный стиль игры Головина и немецкой команды.

Напомним, что в период зимнего трансферного окна 26-летний экс-игрок московского ЦСКА продлил контракт с «монегасками».

Александр забил 6 голов, а также записал на свой счёт 6 результативных передач в 26 матчах нынешнего сезона Лиги 1.