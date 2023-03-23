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Чемпионат Франции. Лига 1

Агент Головина высказался о предложении «Боруссии»

23 Марта 2023 • 11:23 Комментировать

Дортмундская «Боруссия» действительно проявляла интерес к полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину. Об этом рассказал агент игрока Александр Клюев в интервью изданию «РБК-Спорт».

«Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу», - сказал агент.

В СМИ появилась информация, что «Боруссия» предлагала за Головина 40 миллионов евро, однако россиянин отказался от переезда в Дортмунд.

За «Монако» Александр провел 166 поединков во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Монако Боруссия Дортмунд Александр Головин Александр Клюев
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