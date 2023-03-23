Агент Головина высказался о предложении «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» действительно проявляла интерес к полузащитнику «Монако» и сборной России Александру Головину. Об этом рассказал агент игрока Александр Клюев в интервью изданию «РБК-Спорт».

«Подтверждаю факт интереса немецкого клуба к Александру, но о сумме мне неизвестно. Он верен клубу, счастлив играть в «Монако» и приносить ему пользу», - сказал агент.

В СМИ появилась информация, что «Боруссия» предлагала за Головина 40 миллионов евро, однако россиянин отказался от переезда в Дортмунд.

За «Монако» Александр провел 166 поединков во всех турнирах, отметившись 26 забитыми мячами и 32 голевыми передачами.