Алексис Санчес обратился к Озилу, узнав о его решении завершить карьеру

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес высказался о завершении игровой карьеры Месута Озила.

Напомним, что в своё время футболисты вместе выступали за лондонский «Арсенал».

«Мы действительно понимали друг друга, мой друг. Желаю тебе всего наилучшего в твой следующей главе», – написал чилиец в социальных сетях, на что получил ответ от самого Озила: «Спасибо, брат».

Месут Озил повесил бутсы на гвоздь в 34 года. Его последним клубом стал турецкий «Башакшехир». Ранее немецкий атакующий полузащитник выступал за «Фенербахче», мадридский «Реал», «Вердер» и «Шальке 04», а также отыграл 92 матча за сборную Германии.