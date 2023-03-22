Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Алексис Санчес обратился к Озилу, узнав о его решении завершить карьеру

22 Марта 2023 • 22:21 Комментировать
Марсель
...
Монпелье
31.03 22:00

Нападающий «Марселя» Алексис Санчес высказался о завершении игровой карьеры Месута Озила.

Напомним, что в своё время футболисты вместе выступали за лондонский «Арсенал».

«Мы действительно понимали друг друга, мой друг. Желаю тебе всего наилучшего в твой следующей главе», – написал чилиец в социальных сетях, на что получил ответ от самого Озила: «Спасибо, брат».

Месут Озил повесил бутсы на гвоздь в 34 года. Его последним клубом стал турецкий «Башакшехир». Ранее немецкий атакующий полузащитник выступал за «Фенербахче», мадридский «Реал», «Вердер» и «Шальке 04», а также отыграл 92 матча за сборную Германии.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Марсель Арсенал Лондон Месут Озил Алексис Санчес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРСЕЛЬ МОНПЕЛЬЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
23:01 · Италия. Серия А
Верратти рассказал, планирует ли поиграть в Серии А
22:21 · Франция. Лига 1
Алексис Санчес обратился к Озилу, узнав о его решении завершить карьеру
21:06 · Франция. Лига 1
Верратти высказался о критике в свой адрес
19:27 · Англия. Премьер-лига
Озил – четвёртый по числу ассистов в топ-5 чемпионатах Европы в 21 веке
18:29 · Франция. Лига 1
​Месси с трудом прорвался через толпу фанатов – удивительное видео видео
16:44 · Испания. Ла Лига
Месси понимает, что ему будет сложно вернуться в «Барселону» 5
15:50 · Франция. Лига 1
​Лам: В «ПСЖ» не знают, как использовать Месси
15:33 · Испания. Ла Лига
Начо: «Серхио Рамос – лучший защитник в истории Испании» 1
12:12 · Франция. Лига 1
Лам: «ПСЖ» напоминает магазин роскошных вещей»
11:55 · Франция. Лига 1
Зидан - приоритетная цель «ПСЖ» 1
10:38 · Франция. Лига 1
Дембеле определился с будущим в «Лионе»
09:32 · Испания. Ла Лига
Альба: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
08:27 · Франция. Лига 1
Луческу может сменить киевское «Динамо» на французский клуб
06:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» проиграл 41% из проведённых в 2023 году матчей
04:34 · Франция. Лига 1
Саркози пытается убедить Зидана возглавить «ПСЖ»
Все новости
Рекомендуем