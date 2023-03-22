Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье очень осторожно ведёт себя со звёздными футболистами, боясь их обидеть. Об этом на своих страницах рассказывает RMC Sport.

В материале также раскрывается интересная информация о ситуациях на тренировках «ПСЖ». Так, на одном из занятий Кристоф Галтье предложил игрокам остаться ещё на несколько минут для продолжения последнего упражнения. Месси отказался, и тренировка прекратилась, хотя некоторые игроки были не против поработать ещё немного за пределами отведённого времени.

Также Лионель Месси однажды покинул тренировочное занятие «ПСЖ» досрочно. Аргентинец посчитал, что упражнение, которое дал Кристоф Галтье, ничего не даёт игрокам линии атаки.

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