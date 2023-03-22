Накануне мы сообщали, что Лионель Месси не смог спокойно поужинать в Аргентине. К заведению, в котором проводил время звёздный футболист, быстро примчались сотни болельщиков, которые мечтали о фото с кумиром.

Теперь в социальных сетях появилось видео, на котором видно, как Месси в сопровождении полиции с трудом прорывается через толпу фанатов к автомобилю. Как видим, быть звездой футбола не всегда приятно.

Напомним, что зимой Лионель Месси стал чемпионом мира. В финале мундиаля сборная Аргентины оказалась сильнее Франции в серии пенальти.

На клубном уровне Лионель Месси представляет «ПСЖ». Контракт 35-летнего игрока рассчитан до конца текущего сезона.

Месси решил не идти по стопам Роналду