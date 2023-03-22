​Лам: В «ПСЖ» не знают, как использовать Месси

Известный в прошлом игрок сборной Германии Филипп Лам высказался о выступлениях Лионеля Месси за «ПСЖ». По мнению бывшего футболиста «Баварии» в Париже просто не знают, как эффективно использовать звёздного аргентинца на поле.

«Месси моментами показывал свой экстра-класс в Мюнхене. Но его мастерство использовалось без какой-то цели, без идеи. В «ПСЖ» просто не знают, как коллективно забивать голы, и что для этого нужно. Месси не мог помочь команде и просто отчаялся», - сказал Лам Sport Bild.

Напомним, что «ПСЖ» дважды проиграл «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов – 0:1 дома, 0:2 на выезде.