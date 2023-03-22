Лам: «ПСЖ» напоминает магазин роскошных вещей»

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Филипп Лам поделился мнением о французском «ПСЖ».

«ПСЖ» - клуб, за который выступают игроки с непомерными ценниками. Это напоминает магазин с роскошными вещами, которыми все восхищаются, но только единицы могут себе их позволить. Конечно, это привлекает большое внимание, но работает только в плане экономики. Если тратишь много денег, но нет качества, это серьезная проблема», - цитирует Филиппа AS.

В последнем матче чемпионата Франции парижский гранд на своем поле уступил «Ренну» со счетом 0:2. По итогам 28 туров Лиги 1 «ПСЖ» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.