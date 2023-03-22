Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Лам: «ПСЖ» напоминает магазин роскошных вещей»

22 Марта 2023 • 12:12 Комментировать

Бывший защитник сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Филипп Лам поделился мнением о французском «ПСЖ».

«ПСЖ» - клуб, за который выступают игроки с непомерными ценниками. Это напоминает магазин с роскошными вещами, которыми все восхищаются, но только единицы могут себе их позволить. Конечно, это привлекает большое внимание, но работает только в плане экономики. Если тратишь много денег, но нет качества, это серьезная проблема», - цитирует Филиппа AS.

В последнем матче чемпионата Франции парижский гранд на своем поле уступил «Ренну» со счетом 0:2. По итогам 28 туров Лиги 1 «ПСЖ» лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на семь баллов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Филипп Лам ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Марта
12:12 · Франция. Лига 1
Лам: «ПСЖ» напоминает магазин роскошных вещей»
11:55 · Франция. Лига 1
Зидан - приоритетная цель «ПСЖ» 1
10:38 · Франция. Лига 1
Дембеле определился с будущим в «Лионе»
09:32 · Испания. Ла Лига
Альба: «Я бы хотел, чтобы Месси вернулся в «Барселону»
08:27 · Франция. Лига 1
Луческу может сменить киевское «Динамо» на французский клуб
06:23 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» проиграл 41% из проведённых в 2023 году матчей
04:34 · Франция. Лига 1
Саркози пытается убедить Зидана возглавить «ПСЖ»
21 Марта
23:59 · Англия. Премьер-лига
«ПСЖ» определился с приоритетной трансферной целью на лето
22:26 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» продолжает следить за Тухелем
21:18 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» предлагает Рамосу новый контракт с понижением оклада
20:41 · Испания. Ла Лига
Пирес – о назначении Мбаппе капитаном сборной Франции: «Неуважение к Гризманну»
19:52 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» готовит второе предложение для Месси
18:19 · Франция. Лига 1
​Роналду приобретает подписчиков, Месси – теряет 1
16:41 · Италия. Серия А
«ПСЖ» хочет купить Осимхена, «Наполи» будет требовать 150 миллионов евро 1
16:35 · Франция. Лига 1
​У Месси не получилось спокойно поужинать в Аргентине
Все новости
Рекомендуем