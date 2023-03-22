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Чемпионат Франции. Лига 1

Зидан - приоритетная цель «ПСЖ»

22 Марта 2023 • 11:55 Комментировать (1)

В «ПСЖ» определились с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды. Как стало известно журналистам Todofichajes, парижский гранд хочет, чтобы команду возглавил экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

«Зизу» знает о намерениях «ПСЖ», однако не спешит принимать предложение клуба. 50-летний специалист примет решение о своем будущем по завершении нынешнего сезона.

В связи с этим вопрос увольнения нынешнего главного тренера Кристофа Галтье не поднимается. Он отработает в клубе до конца нынешнего сезона.

Последим местом работы Зидана был «Реал». Он трижды приводил команду к победе в ЛЧ.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Зинедин Зидан
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Комментарии (1)
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ингерман
22 Марта 2023 в 11:59
ай первае дейсцвие зизу по приходе в Па-Са-ти-Же - дасц леща и пенделя под сраку шмеци.. А-ха-ха-ха! )))
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