Зидан - приоритетная цель «ПСЖ»

В «ПСЖ» определились с приоритетным кандидатом на пост главного тренера команды. Как стало известно журналистам Todofichajes, парижский гранд хочет, чтобы команду возглавил экс-тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

«Зизу» знает о намерениях «ПСЖ», однако не спешит принимать предложение клуба. 50-летний специалист примет решение о своем будущем по завершении нынешнего сезона.

В связи с этим вопрос увольнения нынешнего главного тренера Кристофа Галтье не поднимается. Он отработает в клубе до конца нынешнего сезона.

Последим местом работы Зидана был «Реал». Он трижды приводил команду к победе в ЛЧ.