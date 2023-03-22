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Чемпионат Франции. Лига 1

Дембеле определился с будущим в «Лионе»

22 Марта 2023 • 10:38 Комментировать

Форвард «Лиона» Мусса Дембеле планирует покинуть нынешний клуб по завершении нынешнего сезона, об этом рапортую журналисты Sky Sports.

Согласно данным источника, 26-летний французский футболист отказался от нового контракта с «ткачами». Он покинет клуб в статусе свободного агента летом текущего года.

Напомним, что Дембеле защищает цвета «Лиона» с лета 2018 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 25 поединках за команду, отметившись тремя забитыми мячам и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Дембеле в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Мусса Дембеле трансферы футбола - лето 2023
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