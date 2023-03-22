Луческу может сменить киевское «Динамо» на французский клуб

Румынский тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу может покинуть чемпионат Украины и продолжить карьеру во французском чемпионате. Согласно информации Prosport.ro, заинтересованность в услугах 77-летнего тренера проявляет «Ницца».

Стороны провели предварительные переговоры. Мирча может занять пост главного тренера французского коллектива по завершении сезона-2022/2023.

Напомним, что в начале года «Ницца» отправила в отставку Люсьена Фавра. И. о. главного тренера команды был назначен Дидье Дигар.

После 28 туров чемпионата Франции команда с 44 баллами занимает седьмую строчку в таблице Лиги 1.