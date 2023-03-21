«ПСЖ» предлагает Рамосу новый контракт с понижением оклада

«ПСЖ» хочет сохранить защитника Серхио Рамоса в своих рядах, и желание это является взаимным. Гранд Лиги 1 предлагает 36-летнему испанцу новый контракт, но с понижением заработной платы. Об этом на своих страницах рассказывает Marca.

Отмечается, что «ПСЖ» сложно сохранить зарплату Рамоса на прежнему уровне, в том числе из-за нацеленности клуба на подписание нового контракта с Лионелем Месси.

Всего за «ПСЖ» Серхио Рамос провёл 49 матчей. В них опытный защитник записал на свой счёт четыре гола и один результативный пас на партнёра.

Ближайший матч «ПСЖ» проведёт 2 апреля – против «Лиона».