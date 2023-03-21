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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» готовит второе предложение для Месси

21 Марта 2023 • 19:52 Комментировать

В настоящий момент «ПСЖ» готовит второе предложение по новому контракту для Лионеля Месси. После поступления этого предложения звёздный аргентинский нападающий изучит его и даст свой ответ. Об этом рассказывает издание Sport.

В материале отмечается, что вариант с продлением контракта с «ПСЖ» для Лионеля Месси является наиболее вероятным.

За «ПСЖ» Лионель Месси играет с лета 2021 года. С тех пор аргентинец провёл за парижан 66 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 32 результативных паса на партнёров.

Отметим, что в последнее время слухи связывают Лионеля Месси с возвращением в «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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