«ПСЖ» готовит второе предложение для Месси

В настоящий момент «ПСЖ» готовит второе предложение по новому контракту для Лионеля Месси. После поступления этого предложения звёздный аргентинский нападающий изучит его и даст свой ответ. Об этом рассказывает издание Sport.

В материале отмечается, что вариант с продлением контракта с «ПСЖ» для Лионеля Месси является наиболее вероятным.

За «ПСЖ» Лионель Месси играет с лета 2021 года. С тех пор аргентинец провёл за парижан 66 матчей, в которых забил 29 голов и отдал 32 результативных паса на партнёров.

Отметим, что в последнее время слухи связывают Лионеля Месси с возвращением в «Барселону».

Месси решил не идти по стопам Роналду

Инсайдер рассказал, от чего зависит решение Месси по будущему