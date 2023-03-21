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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси решил не идти по стопам Роналду

21 Марта 2023 • 19:46 Комментировать (1)

До сих пор непонятно, какое решение по своему будущему примет Лионель Месси, чей действующий контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Поговаривали, что аргентинец может пойти по стопам Криштиану Роналду и оказаться в лиге Саудовской Аравии. Впрочем, Месси твёрдо решил, что предложения с Ближнего Востока он рассматривать не будет. Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Ранее слухи связывали Лионеля Месси с «Аль-Хилялем». Сообщалось, что сторона 35-летнего форварда затребовала 600 миллионов евро по двухлетнему контракту, однако Хорхе Месси, отец звёздного игрока, информацию опровергал.

Месси решил, где хочет играть

Инсайдер рассказал, от чего зависит решение Месси по будущему

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси ПСЖ аль-хиляль трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Sergey999
21 Марта 2023 в 19:51
Где бабосиков больше предложат туда и побежит гном)
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