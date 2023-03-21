Месси решил не идти по стопам Роналду

До сих пор непонятно, какое решение по своему будущему примет Лионель Месси, чей действующий контракт с «ПСЖ» истекает в конце сезона. Поговаривали, что аргентинец может пойти по стопам Криштиану Роналду и оказаться в лиге Саудовской Аравии. Впрочем, Месси твёрдо решил, что предложения с Ближнего Востока он рассматривать не будет. Об этом на своих страницах рассказывает испанское издание Sport.

Ранее слухи связывали Лионеля Месси с «Аль-Хилялем». Сообщалось, что сторона 35-летнего форварда затребовала 600 миллионов евро по двухлетнему контракту, однако Хорхе Месси, отец звёздного игрока, информацию опровергал.

​Месси решил, где хочет играть

Инсайдер рассказал, от чего зависит решение Месси по будущему