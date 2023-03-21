​Роналду приобретает подписчиков, Месси – теряет

В одной из социальных сетей Криштиану Роналду стремительно набирает число подписчиков. Так, за последний месяц звёздный португальский футболист из «Аль-Насра» может похвастаться приобретением более 15 миллионов новых подписчиков.

Что касается Лионеля Месси, то он стал терять подписчиков. За последний месяц чемпион мира потерял более 577 тысяч человек, которые ранее были на него подписаны. Килиан Мбаппе тоже показал потерю подписчиков – их стало меньше на более чем 250 тысяч человек.

Можно предположить, что Лионель Месси и Килиан Мбаппе теряют подписчиков из-за раннего вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов.

Месси решил, где хочет играть