Месси может покинуть Европу в 2025 году - назван возможный новый клуб аргентинца

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси имеет вариант продолжения карьеры за океаном. По данным Cadena Ser, 35-летнего футболиста хотят видеть в МЛС. Владелец «Интер Майами» Дэвид Бэккхем хочет видеть семикратного обладателя «Золотого мяча» в своей команде.

Английский функционер намерен предложить Месси долю акций, чтобы оформить его трансфер. Клуб из Флориды планирует осуществить переход аргентинца в 2025 году.

В данный момент Лионель доигрывает сезон в составе «ПСЖ». Трудовой договор нападающего с французским топ-клубом истекает по завершении текущей кампании.

Решение принято: Месси выбрал новый клуб