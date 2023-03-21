Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси проигнорировал фанатов «ПСЖ» после провала в матче с «Ренном»

21 Марта 2023 • 09:42 Комментировать

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси проигнорировал болельщиков команды, не подойдя к трибуне после домашнего матча с «Ренном» в Лиге 1. Парижский гранд сенсационно уступил на своем поле со счетом 0:2.

Как информирует Talksport, после окончания встречи группа игроков «ПСЖ» направилась к трибуне, чтобы поприветствовать своих фанатов. Месси же решил сразу уйти в подтрибунное помещение. Стоит отметить, что во время матча с трибун стадиона доносился свист в сторону 35-летнего аргентинца.

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси провел 23 поединка, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 13 голевых передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Марта
10:22 · Италия. Серия Б
Буффон назвал уход из «ПСЖ» самой большой ошибкой в своей жизни
09:42 · Франция. Лига 1
Месси проигнорировал фанатов «ПСЖ» после провала в матче с «Ренном»
20 Марта
19:57 · Франция. Лига 1
​Галтье пока не уволят
19:32 · Испания. Ла Лига
​Агент Малкома отреагировал на слухи о «ПСЖ»
16:36 · Россия. Премьер-лига
Малком всё ещё интересен «ПСЖ»
16:11 · Франция. Лига 1
Владельцы «ПСЖ» сообщили Аль-Хелаифи, что их приоритет – новый контракт с Месси 1
13:04 · Англия. Премьер-лига
Льорис выбрал нового капитана сборной Франции
12:12 · Франция. Лига 1
Галтье: «Не думаю о своём будущем»
11:24 · Франция. Лига 1
Дюпра: «Мбаппе должен стать капитаном сборной Франции»
10:58 · Испания. Ла Лига
Серхи Роберто: «Надеюсь, Месси вернётся в «Барселону»
10:55 · Франция. Лига 1
Месси и Мбаппе получили оценки за провальный матч с «Ренном»
10:53 · Франция. Лига 1
Гренье: «Галтье – лицемер»
10:49 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» ищет нового главного тренера
10:17 · Франция. Лига 1
Галтье ответил, есть ли у него конфликт с Месси
09:02 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» нашёл замену Серхио Рамосу
Все новости
Рекомендуем