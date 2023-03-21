Месси проигнорировал фанатов «ПСЖ» после провала в матче с «Ренном»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси проигнорировал болельщиков команды, не подойдя к трибуне после домашнего матча с «Ренном» в Лиге 1. Парижский гранд сенсационно уступил на своем поле со счетом 0:2.

Как информирует Talksport, после окончания встречи группа игроков «ПСЖ» направилась к трибуне, чтобы поприветствовать своих фанатов. Месси же решил сразу уйти в подтрибунное помещение. Стоит отметить, что во время матча с трибун стадиона доносился свист в сторону 35-летнего аргентинца.

В текущем сезоне чемпионата Франции Месси провел 23 поединка, в которых записал на свой счет 13 забитых мячей и 13 голевых передач.