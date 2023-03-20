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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси предложен новый вариант продолжения карьеры

20 Марта 2023 • 12:31 Комментировать

Нападающий Лионель Месси может покинуть «ПСЖ» и переехать за океан по завершении нынешнего сезона. Об этом рассказал футбольный агент Жером Мири, который специализируется на трансферах игроков из Европы в МЛС.

«Шансы Месси переехать в МЛС – 10-20%. Ему будут предложены особенные условия. «Интер Майами» вел переговоры с представителями Лео во время чемпионата мира – 2022. Думаю, у МЛС есть способы заманить Месси. Лионелю хотят предложить стать совладельцем одного из клубов», - цитирует агента Telefoot.

Срок действующего контракта 35-летнего аргентинца с «ПСЖ» истекает летом текущего года.

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